Şırnak’ta dikti, ağaç başı 15 kilo ürün bekliyor

Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde oturan Serdar Soysal, 2017 yılında 250 dönüm arazide devletin sunduğu fide desteğiyle kurduğu zeytin bahçesinde hasada başladı.

Corona virüsü tedbirleri alınarak sabahın erken saatlerinde bahçenin yolunu tutan işçiler, tırmık ve zeytin silkeleme makinesi ile yere düşen zeytinleri toplayarak paketlemesini gerçekleştiriyor. Bahçede, 30 işçi istihdam ediliyor.

250 DÖNÜM ARAZİDE 30 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Ayvalık ve Gemlik olmak üzere iki çeşit zeytin yetiştirdiklerini söyleyen Serdar Soysal, “Devletin desteği ile 250 dönüm arazide çalışıyoruz. Burada yaklaşık olarak 30 kişiyi istihdam ediyoruz. Topladığımız ürünleri Gaziantep’teki fabrikalarda zeytinyağı ve sofralık olmak üzere işliyoruz. Bu yıl rekoltede biraz düşüklük var. Sonucu tam olarak ne çıkacak bilmiyoruz. Ağaç başına yaklaşık 15 kilo ürün almayı planlıyoruz” diye konuştu.