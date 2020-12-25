Sokak köpeğini donmaktan böyle kurtardı

Harşit Çayı’na sokak köpeğinin düştüğünü ve kurtarılmayı beklediğini gören duyarlı bir genç, uzun uğraşlar sonucunda köpeği buz gibi sudan kurtardı.

Arkadaşıyla hastaneden dönerken Cumhuriyet Caddesi’nin olduğu kısımda köpeğin sesini duyan 24 yaşındaki Mithat Çakıcı, arkadaşına hemen itfaiyeyi aramasını söyledikten sonra ekip gelinceye kadar elinden geleni yapmak için tehlikeli yoldan dere ıslahı çalışmaları devam eden Harşit Çayı kenarındaki beton blokun üzerine geçti.

“GÖNLÜM EL VERMEDİ”

Beton zemine yüzüstü uzanarak suyun içindeki köpeğe ulaşmak istediğini ve ilk olarak tasmasından tuttuğunu kaydeden Çakıcı, o anları şu sözlerle anlattı:

“Kolum ancak tasmasına kadar yetişti. Yukarı çekmek için tasmasından tutup çektim ama suyun etkisiyle tasma sıyrılarak boynundan çıktı ve tekrar dereye düştü. Bu kez kendimi daha da riske atarak biraz daha kıyıya yaklaşarak kolumu uzattım. Ensesinden tuttuğum gibi yukarıya aldım. O sırada gelen itfaiye ekiplerine teslim ettim köpeği.”

Çakıcı, “Sokak hayvanı da olsa o da bir can. Onun öyle kalmasına bizim gönlümüz el vermedi” diye konuştu. (İHA)