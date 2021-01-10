Sporcu baba ve oğullarının şampiyonluk hikayesi

Denizli'de yaşayan eski Milli bisikletçi 45 yaşındaki Ramazan Erken'in iki oğlu da Milli formayı giyecek. 20 yaşındaki Mehmet Erken'den sonra 15 yaşındaki Said Mirza Erken de Milli Takıma katılma daveti aldı. Erken Ailesinin en büyük tutkusu olan bisiklet sporunda aile fertleri defalarca kürsü görmeyi başardı. Bisiklet sporu ile 1987 yılında tanışan Ramazan Erken gençliğinde Bisiklet Milli Takımı'nda ay yıldızlı forma için yarıştı. Türkiye dereceleri elde eden sporcu 2016'da Türkiye Master üçüncülüğü, takım şampiyonluğu ve geçtiğimiz yıl da takım ikinciliği elde etti.

GURUR DUYUYORUM

Bisikleti yaşam biçimi haline getiren Erken'in çocukları da babalarının izinden gidiyor. Bisiklet sporunda son dönemde öne çıkan Mehmet Erken babasının da desteği ile önemli başarılara imza attı. Çalışmalarını antrenör Hakan Yıldırım gözetiminde sürdüren sporcu 2014, 2016 ve 2019 yıllarında Türkiye Şampiyonu oldu, 2019'da ise Milli forma ile girdiği yarışlarda Balkan ikinciliği elde etti. Mehmet Erken babasını idol aldığını belirterek, “Babam her zaman yol göstericim olmuştur. Bisiklet sporunu seçmemdeki en büyük neden de babam” dedi.

Ailenin en küçük ferdi Said Mirza Erken de, 11 yaşında pedal çevirmeye başladı. Genç sporcu kısa sürede öne çıkmayı başardı. Ailenin başarı ve madalya geleneğini sürdüren Said Mirza geçen yılki yol yarışlarında kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Milli Takıma da davet alan sporcu ailenin Milli formayı giyme geleneğini sürdürdü. Babası ve abisinin izinden gittiğini söyleyen genç Said Mirza, “Babam ve ağabeyim gibi ben de bisiklet tutkunuyum. Milli formayı giymek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Oğulları ile gurur duyduğunu söyleyen sporcu baba Ramazan Erken, “Spor tutkusunu çocuklarıma da aşıladım. Türkiye'de bisiklet sporuna maalesef yeterli destek verilmiyor. Çocuklarımın bu alanda başarılarını görmek, bir baba için mutlulukların en büyüğü. Evlatlarımla gurur duyuyorum. Babaları olarak her zaman her koşulda yanlarında olacağım” ifadelerini kullandı.