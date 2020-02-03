Süt dişleri çekilmeli mi? Hangi süt dişleri dökülür?

Çocukların küçük yaşlardan itibaren dişlerine gereken özeni göstermesi gerekir. Diş ve ağız temizliği rutinine çocukluktan başlanmalı ve alışkanlık haline getirilmelidir. Süt dişleri ne de olsa dökülecek deyip gereken özeni göstermemek çocukların ilerleyen yaşlarında diş ve ağız yapısında konuşma, beslenme ve estetik açıdan olumsuz bir görünüme neden olabilir. Peki, hangi süt dişleri dökülür? Süt dişleri çekilmeli mi?

Çocukların dişlerindeki çürüme belirtileri olan sıcak soğuk hassasiyeti ve hafif ağrıları erken yaşlarda fark edemeyebilirler ancak diş ağrısı dayanılamayacak seviyeye geldiğinde diş ağrılarını ifade edebilirler. Bu gibi durumlarda çocuğun dişindeki çürük ilerlemiş olur ve acilen diş hekimini ziyaret etmesi gerekebilir. Bu durum hem çocuk için hem de ebeveynler için oldukça zordur.

Süt dişlerinin erkenden çekilmesi gelecek olan dişin gömülü olarak kalmasına neden olabilir. Süt dişinin çekim kararı detaylı olarak incelendikten sonra başka bir çare kalmadığında radyolojik muayene sonunda verilmesi gerekebilir.

SÜT DİŞLERİNİN DÖKÜLME AŞAMALARI

Çocuklar 5 yaşına geldikten sonra damak ve dişlerinde ki yaşanan bazı değişimleri hissedebilirler. Bu dönem dişlerin dökülme ve yenilenme aşamasıdır. Uzmanlara göre süt dişlerinin dökülme sırası belirlenememektedir. Ancak bu süreyi etkileyen bazı nedenler vardır.

ÜST DİŞLER

KESİCİ YAN VE ÖN DİŞLER: Bu dişler 6,5 yaşından sonra dökülebilir

ARKA AZI DİŞLER: 10,5 yaşından sonra dökülür ve yenisi çıkar.

AZI VE KÖPEK DİŞLERİ: Köpek dişleri 10,5 azı dişleri ise 9,5 yaşından itibaren dökülmeye başlar.

ALT DİŞLER

ÖN KESİCİ DİŞLER: 5-6 yaşlarında dökülmeye başlar. Genelde ilk olarak ön kısımlarda dökülmeler yaşanır ve ilk düşen dişlerdir.

KESİCİ YAN DİŞLER: Bu dişler 6,5 yaşlarında düşmeye başlayabilir.

ARKA DİŞLER: 10 yaşında dökülmeye başlar ve yerine yeni arka dişleri gelir.

KÖPEK DİŞLERİ: 9 yaşından sonra dökülmeye başlar