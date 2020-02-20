TikTok yeni özelliği ‘Aile Güvenliği Modu’nu devreye soktu

Mavi balina oyununa benzetilen 'Skull Breaker Challange- Kafatası Kırıcı' ile bir kişinin ölümüne pek çok kişinin de yaralanmasına neden olan akım sonrası, TikTok bazı önlemler aldı ve 'Aile Güvenliği Modu'nu devreye soktu.

Geçen hafta, ‘Skull Breaker Challange- Kafatası Kırıcı’ adında son derece tehlikeli bir trend TikTok’ta yayılmaya başladı ve lise öğrencisi bir kızın ölümüne, pek çok kişinin de yaralanmasına neden oldu.



Konu hakkında hemen bir önlem alarak bu sorunun önüne geçmek için ‘Skull Breaker Challenge’ temalı videoları yasakladı. Şimdi ise ebeveynlere çocuklarının telefonlarındaki TikTok uygulamasını kontrol etme imkanı sunacağını açıkladı.

Cep telefonuna TikTok yükleyen ebeveynler, uygulamalarını çocuklarınınkiyle eşleştirdikten sonra bazı özellikleri kontrol etme imkanına kavuşacak. Aileler artık uygunsuz içeriği filtreleyebilecek, ‘Kısıtlı Mod’ ile mesajlaşmaları tamamen kapatabilecek.