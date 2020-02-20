Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
TikTok yeni özelliği ‘Aile Güvenliği Modu’nu devreye soktu
TikTok yeni özelliği ‘Aile Güvenliği Modu’nu devreye soktu
Mavi balina oyununa benzetilen 'Skull Breaker Challange- Kafatası Kırıcı' ile bir kişinin ölümüne pek çok kişinin de yaralanmasına neden olan akım sonrası, TikTok bazı önlemler aldı ve 'Aile Güvenliği Modu'nu devreye soktu.
Yaşam 20 Şubat 2020 - 10:00

Geçen hafta, ‘Skull Breaker Challange- Kafatası Kırıcı’ adında son derece tehlikeli bir trend TikTok’ta yayılmaya başladı ve lise öğrencisi bir kızın ölümüne, pek çok kişinin de yaralanmasına neden oldu.
 

İLGİLİ HABERTikTok'tan yayılan 'Kafatası Kırıcı' trendi can alıyor

Konu hakkında hemen bir önlem alarak bu sorunun önüne geçmek için ‘Skull Breaker Challenge’ temalı videoları yasakladı. Şimdi ise ebeveynlere çocuklarının telefonlarındaki TikTok uygulamasını kontrol etme imkanı sunacağını açıkladı.

İLGİLİ HABERÜnlü annelerin TikTok keyfi

Cep telefonuna TikTok yükleyen ebeveynler, uygulamalarını çocuklarınınkiyle eşleştirdikten sonra bazı özellikleri kontrol etme imkanına kavuşacak. Aileler artık uygunsuz içeriği filtreleyebilecek, ‘Kısıtlı Mod’ ile mesajlaşmaları tamamen kapatabilecek.

Etiketler