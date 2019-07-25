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Timur Emek ve Marcus Hyde’ın Instagram hesapları kapatıldı
Timur Emek ve Marcus Hyde’ın Instagram hesapları kapatıldı
Marcus Hyde ve Türk fotoğrafçı Timur Emek'in adının karıştığı taciz olayına Instagram sessiz kalmadı. Gelen tepkiler ve spam'lar üzerine iki fotoğrafçının da hesapları kapatıldı...
Yaşam 25 Temmuz 2019 - 11:09

Dünya dün, Marcus Hyde ve Türk fotoğrafçı Timur Emek’in taciz skandalıyla çalkalandı. Dünyaca ünlü isimlerle çalışan her iki fotoğrafçı da meğer yıllardır modelleri taciz ediyormuş.

Marcus Hyde, uzun zamandır Kim Kardashian, Ariana Grande ile çalışıyor.

Fotoğraflarının çekilmesini isteyen fakat ücreti karşılayamayacak olan genç modellere “Göğüslerinin fotoğrafını gönderirsen bedava çekerim” ya da “Ben bir erkeğim biraz eğlenelim” diyerek tacizde bulunan Hyde ve Emek, işi bir üst seviyeye çıkararak, cinsel organlarının fotoğraflarını da modellere göndermiş…

Türk fotoğrafçı Timur Emek de, Gigi ve Bella Hadid, Kendall Jenner, Alessandra Ambrosio gibi dünyaca ünlü modellerle çalışıyor.

Diet Prada’nın ortaya çıkardığı bu taciz skandalından sonra dünya basınının yanı sıra sosyal medya da ayağa kalktı. Bu duruma Instagram sessiz kalmadı ve her ikisinin de hesabını kapattı.

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Son güncelleme: 11:12 - 25.07.2019
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