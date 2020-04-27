Türk somonu Avrupa’yı kurtaracak

Corona salgını sonrası Avrupa'ya Türk somonu ihracatı hız kazandı. Türkiye'nin en büyük alabalık üreticisi Özpekler geçen ay 250 ton alabalık ve somon işledi. İş insanı Yasin Özpek, "Su ürünleri sektörümüz tam 80 ülkeye balık ihraç ediyor. Bir tek kendi ülkemize balık yediremiyoruz. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kırmızı eti değil balık tüketimini öneriyoruz" diye konuştu.

Corona virüsü salgını sonrası Avrupa ülkeleri marketlerinde Türk somonu ve işlenmiş alabalık ürünleri satışı daha da arttı. Türkiye’nin en büyük alabalık üreticisi Özpekler Su Ürünleri son bir ayda 250 ton alabalık ve somon işleyerek Avrupa ülkeleri marketlerine gönderdi.

İŞLENMİŞ VE DONMUŞ BALIK İHRAC EDİYORLAR

Yasin Özpek özellikle Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika ve Çekya’da Türk balıklarına olan ilginin üst seviyede olduğunu belirterek, “Füme veya donmuş balık ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tamamen hijyenik ortamlarda kaliteli üretim gerçekleştirdiğimiz için Türk firmalarının ürünleri tercih ediliyor. Corona salgınından elbette su ürünleri sektörü de etkilendi ama diğer sektörler kadar çok değil. İhracatımızda şimdilik bir sıkıntı yaşamıyoruz” dedi.

MARKETLERE GİRMEK KOLAY DEĞİL



Avrupa marketlerine her firmanın giremediğini söyleyen Özpek, “Çok ciddi kriterler gerekiyor. Bir takım standartları sağlamadan bu pazara girmek mümkün değil. ASC, IRC, MSC gibi çok sayıda yeterlik belgesine sahip olduğumuz için firma olarak marketlere ürün vermede sorun yaşamıyoruz. Türkiye’de bunu başarabilen bir kaç firma var. Tüm firmalar da balık alımları ile balık üreticilerinin dolaylı olarak Avrupa pazarına girmelerini sağlıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE BALIK SATAMIYORUZ

Türkiye’de su ürünleri sektörünün somon, alabalık, çipura ve levrek ihracatı ile dünyanın 80 ülkesine balık ulaştırdığını söyleyen Özpek, sözlerine şöyle devam etti; “Maalesef kendi ülkemize satamıyoruz. İç piyasada alım istediğimiz gibi değil. Dünya bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlık için balık tüketiyor ama üç tarafı denizlerle çevrili, son derece temiz tatlı su kaynaklarına sahip Türkiye’nin bu alışkanlığı yok”

KIRMIZI ETİ BIRAKIN, BALIK ALIŞKANLIĞI EDİNİN

Türkiye’nin yurt dışından kırmızı et ithal ettiğini söyleyen Özpek, “Kırmızı eti yurt dışından getiriyoruz. Balığa göre iki kat fazla para ödüyoruz. Oysaki protein eksiği balıkla rahatlıkla sağlanabilir. Başka ülkeler bizim yetiştirdiğimiz ürünleri tüketiyor ama bizim insanımız bu nimetten faydalanmıyor. Biz balık üreticileri olarak Türkiye’nin protein ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek durumdayız” ifadelerini kullandı.



TÜRK SOMONUNA İLGİ ARTTI



Türkiye’nin yıllık 350 bin ton üretim yaptığını söyleyen Özpek, “Bu ürünlerin büyük bölümü yurt dışına ihrac ediliyor” dedi. Türkiye’de üretilen somon balığının artık Norveç standartlarının da üstüne çıktığını söyleyen Özpek, “İki yıldır ciddi bir somon talebi ile karşı karşıyayız. Norveç somonuna rakip olduk. Üstelik kalite ve lezzet bakımından onları geride bıraktık. Bunun farkına varan yurt dışındaki tüketiciler balıklarını artık Türkiye’den alıyor” dedi.

10 ÇİFTLİKTE ÜRETİM GERÇEKLEŞİYOR



Firma olarak Denizli, Burdur ve Muğla’da toplam 10 üretim çiftlikleri bulunduğunu söyleyen Özpek, “Alabalığın yetişmesi bir somonun yetişmesi iki yıl alıyor. Bizler üretici olarak hem üretim aşamasında hem de işleme aşamasında yüksek standardı koruyoruz. Son dönemde yurt içinde de marketlerde satış için kampanyalar başlatıldı. Bakanlık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarını üreticiler olarak olumlu karşıladık. Devamını bekliyoruz” dedi.

