Türkiye ‘lüks mevlidi’ tartışıyor!

Sağlık Bakanlığı eski müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve Instagram fenomeni eşi Büşra Nur Çalar’ın bebekleri için düzenledikleri lüks mevlit, sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Kimliklerinin' yanı sıra mevlit töreninin şatafatı tartışmaları alevlendirdi. Birçok insanın kafasında "Mevlitin lüksü mü olur?" sorusu oluştu. İşte son dönemde muhafazakar camiada hızla yükselen 'lüks mevlit' modası ve maliyeti...

Sibel GÜLERSÖYLER/İSTANBUL

Bebek mevlidi, diş buğdayı, sünnet düğünü derken son dönemde hamileliğin son haftalarında ‘kutlanan’ ‘babyshower’lar da sosyal hayattaki yerini aldı.

Daha çok aile arasında kutlanan bu özel günler, parası olanlar için lüks mekanlara taşındı.

Eskiden evin salonunda konu komşuyla yapılan mütevazı ritüeller yerini, lüks avizelerin altında bol bol selfielerin çekildiği, ‘story’lerin yapıldığı, insan boyu pastaların kesildiği, en az üç kameralı prodüksiyonun yapıldığı sosyetik törenlere dönüştü.

MÜŞAVİR EŞİ FENOMENİN TÖRENİ SONRASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Instagram fenomeni ve Youtuber Büşra Nur Çalar’ın kızının şatafatlı mevlit töreni sosyal medyanın gündemine oturunca gözler yeniden bu sektöre çevrildi.

Son yıllarda, bebeğin ana rahmine düştüğü andan itibaren çeşitli kutlamalar yapılıyor.

Bu bir kutu içinde ve çoğunlukla kendi evlerinde bir tören ile olurken, mutlaka kısa bir video da sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

ERKEK MAVİ KIZ PEMBE

Birkaç ay sonra bebeğin cinsiyeti belli olunca, bu kez de içerisinde erkek bebeği temsilen mavi, kız bebeği temsilen de pembe balonların olduğu partiler düzenleniyor ve bebeğin cinsiyeti babanın patlattığı balonun içinden çıkan renk ile eşe dosta duyuruluyor.

Bebeğin doğumu sırasında ise hastane odası süsleniyor. Odanın içine de bebeği ziyaret eden kişilere dağıtılmak üzere, ufak şişelerde zemzem suyu, üzerinde bebeğin adının ve doğum tarihinin yazılı olduğu ufak süslemeler ve objeler yer alıyor.

40’INDA 40 UÇURMA…

Bebeğin kırkında ise 40 uçurma yapılarak, evde misafirler ağırlanıyor. Bebeğin ilk yaşına kadar her ay dönümünde de bebek için özel fotoğraf çekimleri gerçekleşiyor.

Bebeğin ilk diş çıkarmasında ya da ilk adım atışında, ilk anne/baba dediğinde de mutlaka eşe dosta çeşitli organizasyonlar ile duyuruluyor.

BİR YANDA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN MİLYONLAR…

Peki, bu tarz partiler toplumda kendine nasıl yer buldu? ‘Bir lokma bir hırka’ felsefesine ne oldu?

Bir yanda asgari ücretle geçinen milyonlarca insan varken, bu tarz organizasyonlara ne kadar para harcanıyor?

sozcu.com.tr olarak, en hesaplısından en şatafatlı törenine kadar yeni nesil bebeklerin özel günlerle olan imtihanlarının reçetesini araştırdık.

İSLAMİ SOSYETENİN GÖZDE MEKANI HİDİV KASRI

Turgut Özal’lı yıllarda başlayan ‘muhafazatar’ sosyetenin lüks merakı, 2019 yılında doğan bebeklere pırlanta takılmasıyla devam ediyor.

Bebeklerine şatafatlı mekanlarda kutlamalar yapan, 40’ını uçuran, mevlit okutan muhafazakarlar, mekan olarak genellikle Hidiv Kasrı’nı tercih ediyor.

Beykoz Konakları ya da Küçük Çamlıca’da bulunan lüks mekanları da kiralayan kesim, hiçbir masraftan da kaçınmıyor.

YEMEKLİ ORGANİZASYONLAR KİŞİ BAŞI 400 TL

Fuat Paşa Yalısı da bir başka en çok tercih edilen mekan olarak karşımıza çıkıyor.

Burada yapılacak bir organizasyonun fiyatı yemekli olarak hafta içi kişi başı 200-300 liraya çıkarken, hafta sonu ise 400 TL’ye kadar yükseliyor.

300 BİN LİRA!

Bu da 500 kişilik bir organizasyonun 150-200 bin arasında mal olmasına neden oluyor.

Buna tasavvuf ekibi ve semazen gösterisi de dahil olunca bir akşam altı saatlik bir organizasyon 300 bin liraya mal olabiliyor.

SEMAZEN EKİBİ VE İLAHİ KOROSU

Muhafazakar sosyetenin organizasyonlarında olmazsa olmazların başında tasavvuf ekibi geliyor. Babyshower, bebek mevlidi partileri için her şey dahil organizasyonlar düzenleniyor.

İlahi okuyan kadın noktasında markalaşmış bir isim bulunmasa da erkekler arasında birkaç favori isim bulunuyor.

Mevlit ve tasavvuf musikisi fiyatları 10 bin liradan başlarken, semazen gösterileri de işin içine dahil olunca bu fiyat iki katına kadar çıkabiliyor.

EN HESAPLISI ÜÇ ASGARİ ÜCRET

Sosyal medya üzerinden ulaştığımız bir etkinlik firması, hastane odası süsleme, babyshower, doğum günü, diş buğdayı organizasyonu, doğum fotoğrafları ve özel VIP doğum odası paketi düzenliyor.

SADECE HEDİYELER 6 BİN LİRA

Masasından arkadaki fonun ahşap giydirme ya da perdeli olmasına kadar her detayda fiyatlar artıyor ya da azalıyor.

İçerisinde 20 adet oda kokusu, özel tasarım pasta, 18 adet cupcake özel tasarım, 18 adet kurabiye özel tasarım, draje ve özel arka fon olarak 6 bin liradan başlıyor.

KADIN İLAHİCİ 1000 LİRA!

Kadın ilahi ekibi, Kuran-ı Kerim sohbeti, tef ile ilahi ve kadın semazen için minimum 1000 lira ödemek gerekiyor.

Lüks programın içinde de sunum, Mevlid-i Şerif, İlahi sanatçısı da olunca fiyat 2 bin liraya çıkabiliyor.

HAFTA İÇİ AKŞAM SAATLERİNDE İNDİRİM

İstanbul içi temalı parti büfeleri yüzde 25 indirimliyken, en uygun etkinlikler ise hafta içi akşam saatleri olarak karşımıza çıkıyor.

19:00-21:30 arasında düzenlenen partilerde hafta içi yüzde 20 indirim uygulanıyor.

ALO FETVA: CAİZ DEĞİL, İSRAF

Öte yandan konuyla ilgili aradığımız Alo 190 Fetva Hattı’ndaki yetkili, “Babyshower-bebek mevlidi dinen israfa girdiği için caiz değildir” yorumunda bulundu.