Türkiye’nin en yüksek köprüsü Bitlis’te yapıldı

Türkiye’nin en yüksek kara köprüsü Bitlis’te bitmek üzere. 50 yıl önce, dönemin Bitlis Milletvekili Abidin Gaydalı’ın girişimleriyle projelendirilen ve 1997’de oğlu dönemin Bakanı Edip Safter Gaydalı tarafından yeniden ihaleye çıkarılan köprüde sona gelindi. 450 metre uzunluk ve 120 metre yükseklikteki köprünün 1 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Küçüksu-Pervari yolu üzerinde 1960'lı yıllarda projelendirilen ve 1970'li yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan köprü, çeşitli nedenlerle bitirilemedi. Bunun üzerine 1997'de, dönemin Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı'nın girişimiyle Karayolları devreden çıkarıldı ve yeniden ihaleye çıkıldı.

50 YILLIK HASRET

1997'den itibaren müteahhit tarafından yapımına başlanan yol ve köprü yapımı, gerek terör gerekse başka nedenlerden dolayı ağır aksak ilerledi. Köprünün bir ayağının da geçen yıl çökmesi nedeniyle aksayan çalışmalarda sona gelindi. Köprüde son birleştirme çalışmalarının yapıldığı ve 1 ay içerisinde bitirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Köprünün bitirilmesiyle birlikte 50 yıllık hasret sona erecek ve Küçüksu-Pervari yolu da hizmete girmiş olacak.

İki ayak açıklığının 210 metre olduğu köprünün dere kotundan yüksekliği 165 metreyi buluyor. Genişliği 14 metre olan köprü, Botan Çayı üzerinde kurulu.