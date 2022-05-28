Üç bin lira için metrelerce börek yediler

Bursa'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasında yarışmacılar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Birincinin 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yediği yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Bursa Görükle’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın birçok ülkesinden yarışmacılar, börek yemek için kıyasıya mücadele verdi.

10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Bazı yarışmacılar birinci olmak için yoğun mücadele verdi.

Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500’er lira hediye çeki verildi.

“YERKEN ÇOK ZORLANDIM”

Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, “Hedefim Bursa’nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım” dedi.

“YARIŞMAYA 49 KİŞİ KATILDI”

Börek yeme yarışmasının geleneksel hale geldiğini belirten işletme sahibi Hasan Acar, “Yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden 49 kişi katıldı. 10 dakikada 15 metre 60 santim börek yiyen arkadaşımız birinci geldi ve 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. 15 metre 60 santim börek 6 kilo börek yapar, birinci olan arkadaşımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yarışmaya katılan Nijeryalı yarışmacı, “Hayatımda ilk kez böyle bir yarışmaya katıldım. Yarışmada 5 metre börek yiyebildim. Börek yerken çok zorlandım, çok keyifli bir yarışma oldu” ifadesini kullandı. (DHA)