Uludağ’daki skandal görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor

Uludağ’da geçen hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı turistler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYIP EĞLENDİLER

Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde, corona kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafeye aldırılmadığı dikkat çekti. Pek çok noktada müzik eşliğinde kalabalık grupların geç saatlere kadar eğlendiği gözlendi.

Binlerce kişi kısıtlamalar yüzünden maddi olarak kayıp yaşarken otellerin dolup taşması, pandemi kurallarına dikkat edilmemesi vatandaşları isyan ettirdi.

Tepki çeken görüntülere vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi:

“SİNİRLERİM BOZULDU”

– Sanatçı Işın Karaca: Sinirlerim bozuldu. Ağlamamak için gülüyorum. Kanser hastası annemi tam 1 yıldır görmüyorum. Eh madem durum bu olabiliyor HES kodu ile açalım her yeri, ve her koyun kendi bacağından asılsın misali olalım. Zira biri yer, biri bakar! Kıyamet bundan kopar! Asla provakasyon derdinde değilim. Ama bu olurken, benim kızım okula gidemezken, 30 kişilik ekibim evinde çalışamazken susmam değerlerime aykırı olurdu!

– Turizmcilere her şey serbest ama küçük esnafa gelince corona var.

– Bu nasıl bir çifte standart böyle? Yasaklar kalktı da bizim mi haberimiz yok?

– Uludağ’da kayak pistlerinin ve otellerin açılması sayısal patlamaları etkilemiyor mu?

“CORONA EZİLEN HALKA ETKİ EDİYOR ANLAŞILAN”

– Bu corona virüsü sadece ezilen halka etki ediyor anlaşılan!

– Kayak merkezlerindeki otel ve kafeler de virüs bulaşmıyor, ama benim aylardır kapalı olan iş yerim de bulaşıyor.

– Eğer Uludağ’da büyük bir otelin varsa açıp sınırsız işletebiliyorsun, hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Eğer Ümraniye’de küçük bir börekçi dükkanın varsa sadece dışarıya servis yapabiliyorsun, çünkü salgın var.

“CORONA ZENGİNE BULAŞMIYORMUŞ!”

– Hani nerde sosyal mesafe? 18 yaşın altındakilerin dışarıya çıkması yasak değil mi? Uludağ’da turistik bölgelerde otellerde kayak merkezlerinde uçaklarda virüs yok mu? Sadece küçük esnafın iş yerlerinde

mi var? Zenginde virüs yok fakirde mi var?

– Sokakta tek başına yürüyen adama ceza kesilen ülkede, Uludağ’da parti yapmak serbest. Corona zengine bulaşmıyor muymuş? Çifte standartınız batsın.