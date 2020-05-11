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Ünlü ev eşyaları mağazasında uygunsuz hareket
Ünlü ev eşyaları mağazasında uygunsuz hareket
İsveç merkezli dev yapı marketin Çin'deki mağazasında bir kadın herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı. Çekilen görüntüler kısa sürede viral oldu...
Yaşam 11 Mayıs 2020 - 15:51

Çin’de bulunan yapı markette yaşanan bir olay şoka uğrattı. Bir kadın mağazada herkesin gözü önünde, kimseye aldırmadan bir koltukta mastürbasyon yaptı. Genç kadının bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Görüntülerin viral olması üzerine ise dev şirketten bir açıklama geldi ve “Durumu hemen polise ilettik. Bundan sonra daha sert önlemler alacağız’ denildi. Söz konusu videoda, mağazada alışveriş yapanların bu esnada arkadan yürüyüp geçmesi ise Çin’de gündem oldu.

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Son güncelleme: 16:33 - 12.05.2020
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