Ünlü isimlerin mezarları yeniden tasarlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi, ortak toplumsal değerlerin mezarlarını yeniden tasarlamak üzere “İstanbul'un Mezarları Tasarım Yarışması” başlattığını duyurdu. Mezarları tasarlanacak 19 isim şöyle açıklandı: “Adile Naşit, Ahmet Mete Işıkara, Aşık Daimi, Cihat Burak, Didem Madak, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Eremya Çelebi Kömürciyan, Halide Edip Adıvar, Halil Kaya, Hilmi Ziya Ülken, Lefter, Mes'ud Cemil, Metin Oktay, Naim Süleymanoğlu, Necmeddin Okyay, Neyzen Tevfik, Optik Başkan, Orhan Kemal, Turgut Uyar.”

12 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Yarışmada kayıt için son tarih 18 Eylül. Yarışmanın sonuçları da 12 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Yarışmada birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 7 bin 500 TL ödül verilecek. Mezarları tasarlanacak kişilerin yakınlarından konuyla ilgili onay alındığı belirtilerek uygulanacak projenin seçiminde de görüşlerine başvurulacağı kaydedildi. Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, ailelerin veya mezarlarla ilgili kişilerin tasarımcılarla buluşmaları sağlanarak, her mezar için ödül alan iki projeden hangisinin uygulanacağı konusundaki kararın verileceği aktarıldı.