Vakaların patladığı ilçede vatandaşlar İstanbullulardan şikayetçi

İznik’te şehir dışından ziyaretlerde adeta patlama yaşandı. Ziyaretçiler bununla kalmıyor ilçeye bağlı mahallelerden ev ve arazi satın alıyor. Hal böyle olunca corona vakası ilçede 300’lere ulaştı. İznikliler ise artan vaka sayısından şikayetçi. Birçok İznikli vatandaş İstanbullulara ‘gelmeyin’ çağrısında bulundu.

Günübirlik ve konaklamalı olarak misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği İznik’e birçok tur düzenleyen ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade eden seyahat acentesi sahibi Engin Balta, “İznik tarihi ve doğasıyla ülkemizin en önemli değerlerinden biri. Bundan dolayı Türkiye’nin kaçış noktası haline geldi. Biz seyahat acentesi olarak talepleri karşılamakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)



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