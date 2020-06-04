Victoria Beckham Spice Girls ile konsere çıkmadan 1 milyon pound kazandı

Victoria Beckham, moda markasını bahane ederek, geçen yıl üyesi olduğu Spice Girls ile turneye çıkmadı ama konserden 1 milyon pound kazandı...

Yanında çalışan işçileri kovmasıyla son günlerde gündemden düşmeyen Victoria Beckham, bir dönem üyesi olduğu, daha sonra ayrıldığı Spice Girls grubunun, geçen yıl düzenlediği turneye, moda markasını bahane ederek katılmadı ama yine de konserden 1 milyon pound kazandı…

1990’lı yıllara damgasını vuran grup, yıllar sonra bir araya gelip geçen yıl İngiltere turnesine çıkmıştı. Ama Victoria katılmak istemedi. Independent’ın haberine göre, Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Mel B ve Mel C’nin kurduğu Spice Girls Limited şirketinin geçen yıl 4.5 milyon pound gelir elde ettiği belirlendi. 124 bin pound dışındaki kazancın ise turneden elde edildiği ortaya çıktı. Çıkan haberler üzerine The Sun gazetesine konuşan bir kaynak ise, “Buradaki ironi Victoria Beckham’ın kıyafet markası için Spice Girls’ten uzaklaşması ancak kazancının hala gruptan daha fazla olması” şeklinde konuştu.