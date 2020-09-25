Yabancı modeller Kapadokya’da pekmez kaynatıp salça yaptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafta sonu yapılacak Kapadokya Moda Haftası etkinliklerine katılmak için çeşitli ülkelerden gelen model ve moda tasarımcıları, Kapadokya'da köy yaşamını keşfediyor.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek etkinlikte, 2021-2022 yılı bahar ve sonbahar kreasyonlarının tanımı için Kapadokya’da bir araya gelen 36 ülkeden 40 moda tasarımcısı ve model, hem bölgenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin bulunduğu alanları geziyor hem de kışlık hazırlıkların yapıldığı köylerin yaşamını deneyimliyor.

Ürgüp ilçesine bağlı köyleri ziyaret eden mankenler, yöresel kıyafetler giyip pekmez kaynattı, salça yaptı ve hasat edilen kabaklardan köylü kadınlarla birlikte çekirdek çıkardı.

Ayvalı köyünde pekmez kaynatan manken Aida Salieva, “Çok mutlu olduk. Pekmez kaynattık, kabak ayıkladık ve salçanın nasıl yapıldığını gördük. Bunların hepsi çok keyifliydi” dedi.

16 yaşındaki Dilara Adaş ise “Burada bulunmak çok güzel. Daha önce hiç salça yapımını görmemiştim. Bunu deneyimleme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Rus model Lena Ryzhakova da Kapadokya’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. (İHA)