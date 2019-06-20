‘Yapabilirsin’ belgeseline kadınlardan yoğun ilgi

Türkiye’de eşitsiz hayat koşulları için mücadele eden, eşit işe eşit ücret alamayan, ön yargıların kalıplarına sıkıştırılmaya çalışılan her kadının aslında içindeki güce sarıldığında, neler yapabileceğini anlatan, gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nun 'Yapabilirsin' belgeseli Anadolu'da yoğun ilgi ile karşılanıyor.

Bir kurumun ‘100’de 100 Gönüllüyüz’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Anadolu’ya açılan ‘Yapabilirsin’ belgeseli, Tekelioğlu'nun filmi çektiği kentlerle kadınlarla tekrar buluşarak, daha çok ilham veren kadına ulaşmayı amaçlıyor. ‘Kadın Varsa İmkansız Yoktur’ sloganıyla, kent kent Anadolu gösterimleriyle ‘Yapabilirsin’ diyen Tuluhan Tekelioğlu, Mersin'de her sosyal çevreden, dağ köylerinden, tarlalardan işlerini yarım bırakarak ‘Yapabilirsin’i izlemeye gelen 1000 kadın ile karşılandı. Büyük izdiham yaşandı…

Tekelioğlu Mersin'in kendisi için özel bir anlamı olduğunu belirtti: “2008 yılında Mersin'e göç etmek zorunda kalan Kürt mahallerinde bulunmuş, Çay'da, Çilek'te röportajlar yapmış, Akdeniz mahallesinde bir baba ve iki kızıyla tanışmıştım. Nevit Kodallı adına kurulan bir çok sesli koroda şarkı söyleyen bu babanın büyük kızı Çukurova Üniversitesi Konservatuvarını burslu kazandı ve çok başarılı bir soprano oldu. Bu başarılı kızın küçük kardeşinin ise hayali psikolog olmaktı. O küçük kızın ismi Özgecan Aslan’dı… Özgecan Aslan'ın ömrü belki Türkiye'nin en iyi psikologu olmaya yetmedi ama kadınlı erkekli yüzbinlerce insanı harekete geçiren kahraman oldu. Benim için Mersin Özgecan demektir” diyen Tuluhan Tekelioğlu salonda bulunan yüzlerce Mersinli kadının kalplerine dokundu.

“Özgecan Aslan, vicdanların kırılma noktasıdır. Kadınların artık yeter dediği noktadır. Özgecan direnişin adıdır. Bu direniş, kadın gücüyle büyüyecek, kelebek etkisiyle yayılacak. O cesaret adımını attığında korku denen duygu küçücük kalıyor, yeter ki harekete geç. Bir şeylerin değişmesini başkalarından bekleme, görmek istediğin değişimin kendisi sen ol” diyen Tekelioğlu, Ka-der, Kadın Konseyleri, kadın muhtarları, girişimci kadınlara teşekkürlerini ileterek, tek yürek, aynı hedefle yürüyerek, kadın kadının gücü oldukça, engellerin bir bir aşılacağına vurgu yaptı.