Yaşından fazla madalyonu var

10 yaşında güreşe başlayan Selvi kısa sürede birçok başarıya imza attı. En son Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan azimli kız hedeflerini anlattı...

Mustafa SARIİPEK

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Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar başarılarıyla ülkemizin gurur kaynağı oldu. Bu sene Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, eylül ayında da Romanya'nın Köstence şehrindeki Dünya Plaj Güreşi'nde de altın madalyaya uzanan Selvi İlyasoğlu 2024 olimpiyatlarında ilk altın madalya kazanan kadın olma yolunda hızla ilerliyor.

Azerbaycan'nın Saatli şehrinde 2004 yılında dünyaya gelen Ahıska Türkü olan İlyasoğlu'yla, Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde bir araya geldik. Bu ayın 11'inde 17 yaşına girecek olan, 2019 yılında yarım kalan güreşler ve 2020'de de hiç bir müsabaka olmamasına rağmen şimdiye kadar 27 madalya bir de altın kemer kazanan genç güreşçi başarı hikayesini anlattı. Azimli kızın güreş hikayesi ağabeyi ve kuzeninin antremanlarına katılarak başladı. Selvi İlyasoğlu, “Antrenmanı izlerken ben de bu sporu yapmak istedim. Ailem bu isteğime karşı çıktı.

Antrenörüm Elis Yıldız babaannem ile bir konuşma yapıp onu ikna ediyor. Ailede babaannemin sözü geçerdi. 10 yaşında güreşe başladım. Sonra çalışmalarımız yoğunlaştı” dedi. Kendisine örnek aldığı güreşçilerin başında Yasemin Adar'ın geldiğini söyleyen genç güreşçi, “Erkeklerden ayrıca serbest güreşte olimpiyat ve dünya şampiyonu olan İranlı güreşçi Hasan Yezdani Çerati var. Güreşin her şeyini çok seviyorum. Güreş ile tahsilimi de sürdüreceğim. Hayalimde Yunus Polisi olmak da var. Önceliğim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak” diye konuştu. Başarılı genç kız şöyle devam etti: “Antrenörüm Elis Yıldız manevi annem gibi oldu. Çok başarılı bir çalıştırıcı. Sabah ilk işimiz kahve içmek oluyor. Antrenman saat 10.00'da başlıyor. Okulumu da ihmal etmiyorum.”

Hocamdan ilk öğrendiğim istemek ve inanmak oldu

İlk güreşe başladığında 34 kiloyla Türkiye 3'üncüsü olduğunu söyleyen şampiyon güreşçi, “13 yaşındayken Türkiye şampiyonluğum geldi. Benim kendi yaş grubumda ve doktor raporu ile bir üst grupta güreşerek iki kategoride de şampiyonluklarım var. Bu sene yine iki ayrı kategoride Türkiye şampiyonluğu kazandım. Yaşım henüz 16 ama hem kendi grubumda ve hem de 18-20 yaş grubunda şampiyon oldum. Uluslararası da yine iki ayrı kategori şampiyonluklarım var. 9 Türkiye şampiyonluğum var. Yurt dışında ilk olarak Balkan ikinciliğim gerçekleşti. Temmuz'da Macaristan'da dünya şampiyonluğu ve plaj güreşinde önce Türkiye şampiyonu olduktan sonra geçtiğimiz günlerde de Romanya'da 60 kg Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazandım. Plaj güreşi 2024 olimpiyatlarında branş olarak kabul edilme durumu var. Oraya hazırlanıyorum” dedi. Kadınlarda bir tek Yasemin Adar'ın olimpiyat üçüncülüğü kazandığını hatırlatan Selvi son olarak şunları söyledi: “Hedefim ilk kadın olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçmek. O bayrağı antrenörüm ile havaya kaldırmak. Henüz Yıldız kategorisi güreşçisiyim. Gençlere geçeceğim. Köyceğiz'de çok büyük ilgi görüyorum. Hocamdan ilk öğrendiğim şey ise istemek, inanmak oldu. Hocam benim en büyük manevi gücüm.”