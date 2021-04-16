Ağrı’da Sanayi Sitesi’nde bulunan atölyesinde babasından öğrendiği marangozluk mesleğini yapan 63 yaşındaki Hikmet Elkatmış, 15 yaşından beri ahşap yayık yapıyor. Büyük bir emek verilerek yapılan yayıklar, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.

50 yıldır uğraştığı ahşap yayık yapımıyla hem zaman geçirip hem de para kazanan Hikmet Elkatmış, günün erken saatlerinde atölyesine gelerek içerisinde ayran ve tereyağı yapılan yayıklar için kolları sıvıyor.

“İKİ GÜN SÜRÜYOR”

Ahşabın ayrana lezzet verdiğini söyleyen Hikmet Elkatmış, şöyle konuştu:

* Mesleğe çocukken başladım hâlâ devam ediyorum. Yayıklar Osmanlı zamanından kalma bir gelenektir. Çok eskiye dayanıyor. İçinde yapılan ayran ve yağ çok iyi olur. Yayıklar çam ağacından yapıldığı için içerisindeki ürünlerin tadı daha güzel oluyor.

* Bunu yapmak çok emek istiyor. Bir tanesi iki gün sürüyor. Yayıkların içini kavuruyorum koku yapmasın diye. Su geçirmiyor. Bunların elektrikli olanları da var fakat onların tadı yok.

* Tüm Ağrı bunu benden alıyor. Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyorum. İranlılara bile sattım. Sipariş usulü çalışıyorum hazırlayıp atölyeme de koyuyorum. (İHA)