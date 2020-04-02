Ylang ylang yağı Endonezya ve Polinezya Adaları da dahil olmak üzere Asya'nın tropik bölgelerinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Çeşitli sağlık yararları bulunan ylang ylang yağı nedir? Ylang ylang yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Ylang Ylang ruh halini düzenleyici, yatıştırıcı, antidepresan, güzelleştirici ve afrodizyak özellikleri ile ünlüdür. Bağışıklık sistemi, kardiyovasküler sistem ve endokrin sistem için faydalıdır, olumsuz duyguların zihnini özgürleştirirken vücudu rahatlatır. Peki, ylang ylang yağı nedir? Ylang ylang yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

YLANG YLANG YAĞI NEDİR?

Ylang ylang esansiyel yağı, aromaterapide yaygın olarak kullanılan bir uçucu yağ türüdür. Bilimsel adı cananga odorata olan ağacın buharla damıtılmış taze çiçeklerinden (Filipinler ve Endonezya’ya özgü) elde edilir.

YLANG YLAN YAĞININ BAŞLICA FAYDALARI

– Ylang ylang yağı, vücudun her yerinde kan dolaşımını artırırken kan basıncını da düşürmeye yardımcı olur.

– Solunduğunda, ylang ylang’ın beyindeki koku alma sistemine etki etme yeteneği nedeniyle ruh hali üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

– Ylang Ylang yağı hafif bir yatıştırıcıdır ve sinir sistemini sakinleştirmek, gevşemeyi teşvik etmek ve kaygı ile savaşmak için mükemmeldir.

– Antiseptik özelliklere sahip olan ylang ylang yağı, sindirim sisteminde oluşabilecek herhangi bir bakteri veya enfeksiyonun atılmasına ve azaltılmasına destek olur.

– Ylang ylang yağı güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir ve küçük yaraların tedavisinde kullanılır.

– Ylang ylang yağı, atletin ayağı ve mantar yarası gibi mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için de kullanılabilir.

– Antiseptik, antibakteriyel, antienflamatuar ve anti-seboreik özellikleri nedeniyle, Ylang Ylang esansiyel yağı cildin görünümünü iyileştirmede, sivilceleri temizlemede ve çeşitli cilt koşullarının tedavisinde yardımcı olur.

– Ylang ylang yağının kokusu canlandırıcı ve enerji vericidir.

– Ylang ylang yağı kadınlarda menstrüasyon ile ilişkili duygusal sorunları hafifletir.

– Ylang ylang, diyabet komplikasyonları sebebiyle oluşan sinir hasar riskini azaltır.

– Ylang ylang yağı, melanom ve cilt kanseri hücrelerinin gelişimi ile mücadele etmede oldukça güçlüdür.

– Ylang ylang yağı iş yükü, stres veya depresyon nedeniyle oluşan libido kaybını azaltır.