Yüzbaşı Ozan Bahar’ın tekerlekli sandalye ile çıktığı akademik yolculuğun hikayesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, kitabın kişisel gelişim motivasyon anlamında Türkiye’de çıkan ilk kitap olduğunu söyledi. Bahar, “Ben ilk 2006’da ders vermeye başladım öğrencilerimize. 2006-2009 yıllarında 120 filmi vardı. Osmanlı-Rus harbini konu alan. Oradaki 120 gencimizin hikayesi. Son derslerimi ben o filmi izleterek dersi bitiriyordum. Vatan, millet, bayrak aşkını, bu ülke için neden çok çalışmaları gerektiğini idrak etsinler diye. Daha sora kendi hayat hikâyemi anlatmaya başladım, eşimle bizim mücadelemizi” diyerek, hayat hikayesi sayesinde pek çok kişinin hayatının değiştiğini söyledi.

“Bir gün iki öğrencim bizim hayat hikâyemizi dinlemiş. Benim ofisime geldi ve bana ‘Hocam ben bugün intihar etmeyi düşünüyordum. Derse gelirken kafamda kesin intihar etme düşüncesi vardı ama ben sizin yaşam hikâyenizi dinledim ve derdimin ne kadar anlamsız olduğunu fark ettim ve bu eylemi yapmaktan vazgeçtim’ dedi. Yine birçok öğrencim okudukları bölüm ile ilgili kaygıları olduğunu söylüyordu. Çoğu karamsar ve hayattan kopmuştu. Yine bizi dinleyip okulunu bitiren ve yüzlerce binlerce öğrencim var. Bunlardan bazıları Kaymakam. Şimdi bana ‘Hocam biz sizi dinledik, hayat amacımızı tekrar algıladık diyorlar. Aslında bu kitabın yazılmasında eski askerlerimin ve öğrencilerimin beni bu yöne teşvik ettiğini düşünüyorum. Bu kitap aynı zamanda kişisel gelişim formatında ‘Yüzbaşı Ozan Bahar’ın, Profesör Ozan Bahar’a dönüşümünü, Türkiye Cumhuriyet’i tarihinin ilk tekerlekli sandalyeli dekanı sıfatını taşıyan kişinin hayat hikayesini ele alıyor. Kitabın içinde 7’den 77’ye herkesin kendi adına pay çıkarabileceği konular var” dedi.

Aynı zamanda motivasyon konuşmacısı olarak pek çok platformda, yaşadıklarını paylaşmaya başlayan Prof. Dr. Ozan Bahar önümüzdeki günlerde TEDx konuşmacısı olarak yaşadıklarını canlı olarak anlatacak. Inkılap yayınlarından çıkan “Vazgeçme” raflarda okuyucusu ile buluşmayı bekliyor.

