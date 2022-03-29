Yüzlerce memeli keşfedilmeyi bekliyor

Ohio State Üniversitesi'nden bilim insanların açıklamasına göre, hala yüzlerce memeli türü keşfedilip tanılanmayı bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, birçok hayvanın daha önce sanıldığı gibi tek bir tür olmadığını gösteren farklı türleri tanımlamak için DNA kodlaması dışında bir model üzerine çalışıyor. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yer alan çalışmaya göre, yüzlerce kimliği belirsiz memelinin yeniden keşfedilmesi gerekiyor.

Afrika filleri, lemurlar ve Ekvador’da sadece 13 mil uzakta yaşayan, yeni keşfedilen iki şeffaf kurbağa… Bu sayılanlar son yıllarda aslında tek bir tür olmadıkları ortaya çıkan ve giderek artan sayıda bitki ve hayvan arasında yer alıyor. Bilimciler, insan gözüne çok benzer görünseler de çok sayıda ve ayrı gruplar olduğunun altını çiziyor.

Bilim insanları, yeni keşifler sayesinde, gezegenimizin biyolojik olarak önceden düşünülenden daha çeşitli olabileceğini ve 8,7 milyondan daha fazla türün olabileceğini söylüyorlar.

SANDIĞIMIZDAN DAHA ÇOK TÜR VAR

Araştırmacılar bir adım daha ileri giderek neslinin tükeneceğinden korkulan hayvan türlerinin yaşam ağı üzerinde nerede aranacağını tahmin etmek için yeni bir yöntem önerdiler.

DNA temelli yeni yöntem, ilk olarak İsveçli botanikçi Carl Linnaeus tarafından geliştirildi, geleneksel tekniklerle birlikte kullanılan modern taksonomide büyük bir yeniliğe yol açtı ve bilim insanlarının Dünya’daki canlılar yaşamını yeniden belirlemelerine yardımcı oluyor.

Bilim insanları, milyonlarca memeli gen dizisini, çevrelerini, habitatlarını ve hakkındaki diğer bilgileri analiz ederek yüzlerce yarasa, kemirgen, kır faresi ve köstebeğin bulunmayı beklediklerini, çoğunun büyüklükleri ya da fiziksel görünümleri nedeniyle muhtemelen yanlışlıkla başka bir tür olarak sınıflandırıldığını söylüyorlar.

Bu bulgu pek çok biyoloğu şaşırtmasa da araştırmacılar, yeni tahmin modelinin, henüz milyonlarca türünün tanımlanmadığı böcekler gibi diğer hayvan gruplarındaki keşfedilmemiş türlerin bulunmasına yardımcı olmak için kullanılabileceğini söylüyor.

YENİ MODEL ÇOĞU TÜRÜ TESPİT EDEBİLİYOR

Ohio State Üniversitesi’nde evrim, ekoloji ve organizma biyolojisi profesörü olan Bryan Carstens, “Analizimize dayanarak, dünya çapında henüz tanımlanamayan yüzlerce memeli türü olduğu konusu tutucu bir tahmin olabilir.”

“Yaptığımız yeni şey, bu yeni türlerin bulunma olasılığının en yüksek olduğu yeri tahmin etmekti” diyerek, yeni buldukları modelin memeli türlerinin yaklaşık %80’ini keşfettiğini tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

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