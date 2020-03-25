Zencefilin içinde hangi vitaminler var? Zencefilin faydaları neler?

Zencefil, geleneksel / alternatif tıbbın çeşitli biçimlerinde çok uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Sindirime yardımcı olmak, mide bulantısını azaltmak ve grip ve soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olmak için kullanılmıştır. Peki zencefilin içinde hangi vitaminler bulunur? İşte zencefilin başlıca faydaları...

Zencefil dünyadaki en sağlıklı ve en lezzetli baharatlar arasındadır. Vücudunuz ve beyniniz için güçlü yararları olan besinler ve biyoaktif bileşiklerle doludur. Şimdi, zencefilin insan sağlığı açısından faydalarına daha yakından bakalım. Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefilin içinde hangi vitaminler var?

ZENCEFİLİN BAŞLICA FAYDALARI

– Mide rahatsızlıklarına iyi gelir

– Kas ağrılarını hafifletir

– İltihabı giderir

– Kalp sağlığını korur

– Adet sancılarını azaltır

– Soğuk algınlığı ve grip ile mücadele eder

– Vücuttaki toksinleri temizler

– Astımı rahatlatır

– Antienflamatuar özelliklere sahiptir

– Meme kanserinin ve diğer birçok kanser türünün önlenmesinde yardımcı olur.

ZENCEFİLİN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 gram çiğ zencefil yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

80 kalori

17.8 gram karbonhidrat

1.8 gram protein

0.7 gram yağ

2 gram diyet lifi

415 miligram potasyum

0,2 miligram bakır

0,2 miligram manganez

43 miligram magnezyum

5 miligram C vitamini

0,2 miligram B6 vitamini

0.7 miligram niasin

34 miligram fosfor

0.6 miligram demir