Zigana Çığ Tüneli her an yıkılabilir!

Eski Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde Zigana Dağı geçidine yakın bir noktada yapılan çığ tüneli yüzlerce yıldır kervan yolu olarak kullanılan tarihi İpek Yolu üzerinde yer alıyor.

Günümüzde Zigana Kayak Merkezi, Zigana Geçidi, Limni Gölü Tabiat Parkı, Kadırga Yaylası’na ulaşmak için her yıl binlerce kişinin geçmek zorunda olduğu tünelin ayakta tutan kolonların birisi koptu, diğeri parçalandı, beton kısımlarda bozulmalar gerçekleşirken, inşaatta kullanılan demirler açığa çıktı.

Yapıldığı dönemde hem bölgenin ağaçsız olması hem de metrelerce kar yağması nedeniyle kızakların kullanıldığı bölgede talihsiz bir çığ faciasının ardından yapılan tünelin son hali için vatandaşlar kullanmaya korktuklarını diye getiriyor.

“HER AN YIKILABİLİR!”

Yöre sakinlerinden Osman Özgün (71) tünelin son halinin içler acısı olduğunu belirterek “Bu çığ tüneli 1940’lı yılların başlarında yapıldı. Doğduğum zamanlar bu tünel varmış. Son durumu içler acısı. Bugüne kadar sizler bunu dile getirdiniz fakat bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Şu anda durumu çok vahim. Her an yıkılabilir. Yani yıkıldıktan sonra bunun altında birisi kalırsa çok vahim olur. Yılda en az 500 bin kişi geçiyor o tünelden. Şu anda bile 200 araba var burada. Hemen onarılması veya yıkılması gerekiyor” dedi.

Tünelin hüzünlü yapım hikayesini de anlatan Özgün, “Önceden kışları çok kar oluyordu. O zamanlar jandarmanın telefon direkleri vardı biraz alçaktı. O telefon direklerine kadar kar oluyordu. Kızaklar karın üstünden çekip gidiyordu. Benim de merhum amcamın çift atlı kızağı vardı. Bir gün iki yolcu alıyor, iki de askeri buradan alıyor. Kızağı kullanan ve yanında bekar amcamla birlikte dört kişi buradan giderken çığ tünelinin olduğu yerde çığ kopuyor, bunları atlarıyla arabalarıyla kızaklarıyla alıp dereye dolduruyor. Yalnız kızağı kullanan amcam sağ çıkıyor. Diğerlerinin hepsi orada ölüyor. Hatta askerlerin birini bulamıyorlar. Bahar aylarında karlar eridikten sonra çıkardılar. Mezarı da hâl3a burada. Sahibi bile çıkmadı. Ondan sonra buraya çığ tünelini yapıyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)