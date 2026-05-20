Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın Türkiye ekonomisi için riskler kadar fırsatlar da barındırdığını savunsa da vatandaş gibi piyasalar da bu söyleme inanmakta zorlanıyor. Hazine’nin borçlanma faizleri bu hafta yüzde 43’ü aşarak, Merkez Bankası’nın politika faizinin de enflasyon hedeflerinin de üzerine yerleşti. Faizler artarken Hazine bugün 219.8 milyar liralık borç ödemesi yapacak.

FAİZ REKOR KIRDI

ABD-İran savaşının küresel enflasyonu yükselteceği ve ABD Merkez Bankası’nın faizi indirmesine engel olacağı beklentisiyle birçok ülkenin tahvil faizleri, pazartesi günü yükseldi. Yurt içinde de Hazine’nin borçlanma maliyetlerini belirleyen tahvil faizlerinde yüzde 12’yi aşan çarpıcı artışlar görüldü. Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 43’ü, 5 yıllık tahvil faizi de yüzde 39’u aştı. 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 35’in üzerine çıkarak geçen sene 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonun ardından kırdığı rekoru da geride bıraktı.

YÜZDE 72’Sİ DEĞİŞKEN

Tahvil faizleri artarken Hazine bugün bir kısmı 24.6 tonluk altın borcundan kaynaklı 219 milyar 868 milyon liralık iç borç ödemesi yapacak. Hazine, temmuz sonuna kadar da 1.7 trilyon liranın üzerinde iç ve dış borç ödemek için 1.5 trilyon lirayı aşan borçlanma yapmayı planlıyor.

Hazine’nin borcunun yalnızca yüzde 28’inin sabit faizli TL cinsi borçlardan oluşması, her 4 liralık borcun yaklaşık 3 lirasında ya faiz ya da kur riski olduğunu gözler önüne seriyor. Ekonomistler, borçlanma maliyetlerindeki artışın bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha yüksek faiz yükü olarak bütçe verilerine yansımasından endişe duyuyor.

Altın borçlanmasının dolar maliyeti %55

Hazine bugünkü 24.6 tonluk altın borcunu ödemek için pazartesi günü yeni bir altın borçlanması yaptı. Hazine bu yıl ise 132 tonluk altın borcuna karşılık, 106 tonluk altın borçlanması yaptı. TEPAV Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Hazine’nin geri ödediği altın borcunun, altın fiyatlarındaki artış nedeniyle 477.8 milyar liralık (10.8 milyar dolar) ek yük oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, faiz yüküyle birlikte altın borçlanmasının maliyetinin anapara hariç 499.5 milyar liraya ulaştığını hesapladı. “Dünyanın hiçbir ülke hazinesinde bu seviyede altına dayalı borçlanma yok” ifadesini kullanan Yılmaz, 2025’teki altın borçlanmasının maliyetinin yüzde 55’e ulaştığını söyledi.