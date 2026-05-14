Şanlıurfa Ceylanpınar'da kayıp olarak 11 saat boyunca her yerde aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, evlerinin damında hareketsiz halde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan minik Miraç'ın ilk belirlemelere göre elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Miraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynayan Miraç İdikurt bir süre sonra gözden kayboldu. Aile bireyleri evin çevresinde yaptıkları aramada Miraç’ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, aile bireyleri ve vatandaşların da desteğiyle Miraç için arama çalışması başlattı.

ACI HABER 11 SAAT SONRA GELDİ

Miraç'ı bulmak için her yer karış karış aranırken, acı haber 23.30'da geldi. 5 yaşındaki Miraç, evlerinin damında hareketsiz halde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç İdikurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.