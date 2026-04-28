Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

EDERSON'A NE CEZA VERİLDİ?

Gerçekleştirilen toplantıda en çok merak edilen konuların başında Ederson’un kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağıydı. Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve maliyetiyle de tartışılan Brezilyalı eldivenle ilgili Fenerbahçe yönetiminin aldığı karar belli oldu. Ederson'un kadro dışı bırakılacağı yönünde söylentiler olsa da Fenerbahçe yönetiminden böyle bir karar çıkmadı. beIN SPORTS'un geçtiği habere göre Brezilyalı kaleciye para cezası verildi.

Ederson'un PFDK'dan alacağı cezayla sezonu kapatmasının da ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.