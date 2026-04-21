İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki Andrew Braund, düğün masraflarını nasıl karşılayacağını düşünürken aklına çocukluk aşkı olan Pokemon kartları geldi. Başlangıçta bu kartlardan mütevazı bir miktar (yaklaşık 30 bin TL) kazanmayı uman Braund, koleksiyonunu uzmanlara inceletince hayatının şokunu yaşadı.

TEK BİR KARTLA SERVET KAZANDI

Braund’un koleksiyonundaki bazı kartların sandığından çok daha nadir olduğu ortaya çıktı. Özellikle 2003 yılında satın aldığı tek bir Charizard kartı, açık artırmada tam 21.250 dolara (yaklaşık 954 bin TL) alıcı buldu. Diğer nadir parçaların da eklenmesiyle toplam kazanç bir anda 40 bin dolara (1.7 milyon TL) fırladı. Böylelikle 37 yaşındaki bir adamın oyun kartları saklamasıyla dalga geçen insanların da ne kadar haksız olduğu görülmüş oldu.

MANEVİ DEĞERİ OLANLARI SAKLAMIŞ

Braund, bu devasa kazancın ardından içindeki çocuk ruhunu koruduğunu gösteren samimi bir itirafta bulundu:

"En pahalıya satılan kartların benim için manevi bir değeri yoktu. Ben çocukken en sevdiğim kartları hep cebimde taşırdım, bu yüzden onlar buruş buruş oldu ve maddi değerlerini kaybetti. Ama bu 'tertemiz' kalanlar, şimdi evlenmemi sağlıyor!"

AĞUSTOS AYINI DÜŞÜNMEYİ BIRAKTI

Nişanlısı Rachel Moseley ile aylardır kara kara düğün bütçesini düşünen damat adayı, artık arkasına yaslanmış durumda. Braund, "Ağustos ayında evleniyoruz ve artık hiçbir masraf için endişelenmemize gerek kalmadı," diyerek tüm koleksiyonerlere umut ışığı oldu.