Çin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti sonrası iki ülke arasında ticaret ve yatırım alanlarında önemli mutabakatlara varıldığını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarafların daha önce yürütülen tarife görüşmelerinin sonuçlarını uygulamaya devam edeceği ve belirli ürün gruplarında karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesiyle ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ticaret ve yatırım alanlarındaki sorunların ele alınması amacıyla “Ticaret Konseyi” ve “Yatırım Konseyi” kurulması konusunda uzlaşı sağlandığı kaydedildi. Tarafların, eşit miktardaki bazı ürünlerde tarifelerin karşılıklı olarak azaltılması konusunda ilke anlaşmasına vardığı ifade edildi.

Tarım ve gıda ürünlerine yönelik tarife dışı engellerin kaldırılmasının da gündemde olduğu belirtilirken, ABD’nin Çin’in su ürünleri, süt ürünleri ve saksı bitkileri ihracatına ilişkin bazı kısıtlamaları gözden geçireceği aktarıldı. Çin tarafının ise ABD’den sığır eti ve kanatlı ürün ithalatına ilişkin bazı engellerin çözümü için çalışma yürüteceği bildirildi.

ÇİN 200'DEN FAZLA BOEİNG ALACAK

Öte yandan tarafların, Çin’in ABD’li uçak üreticisi Boeing’den 200 yolcu uçağı satın alması konusunda da anlaşmaya vardığı belirtildi. ABD’nin uçak motoru ve yedek parça tedarikini garanti edeceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından söz konusu anlaşmayı kamuoyuna duyurmuş, Boeing de anlaşmayı doğrulamıştı.