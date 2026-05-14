Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in “Kimler Geldi Kimler Geçti” yeni sezon partisindeki romantik dansı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Özellikle Mert Demir’in Sarıkaya’nın boynunu tuttuğu anlar sonrası başlayan akıma bu kez Hülya Avşar katıldı.
Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin yeni sezon partisinde yaptıkları romantik dansla sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu.
Leopar desenli mini elbisesi ve çıplak ayak tercihiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya’nın, sevgilisiyle “Gözlerime Bak” şarkısında ettiği dans büyük ilgi görürken, özellikle Mert Demir’in Sarıkaya’nın boynunu sıkı şekilde tuttuğu anlar sosyal medyada viral olmuştu.
Kısa sürede bir akıma dönüşen görüntüler için birçok kullanıcı video çekerken, bu furyaya son olarak Hülya Avşar da katıldı. Avşar’ın Serenay Sarıkaya’yı taklit ettiği eğlenceli anlar sosyal medyada bol yorum aldı.
Ünlü sanatçının videosuna kullanıcılar tarafından “çok iyi benzetmiş”, “akımın en iyisi olmuş” ve “Hülya Avşar yine olay yarattı” şeklinde yorumlar yapıldı.
