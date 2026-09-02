Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra henüz yeni bir imza atmayan Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik sürerken, oyuncunun menajeri Elio Pino'dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi. İtalyan gazeteci Nicolò Schira'ya konuşan Pino, ocak transfer döneminde Serie A temsilcisi Juventus ile masaya oturduklarını açıkladı.

Pino, gelen "Ocak ayında Icardi'yi Juventus'ta görme ihtimali var mıydı?" sorusuna, "Kesinlikle evet! Ottolini ve Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdik" yanıtını vererek temasları resmen doğruladı.

"ÖNCELİĞİ PARA DEĞİL"

Sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza atan 31 yaşındaki tecrübeli forvetin transfer kriterlerine değinen Elio Pino, yıldız oyuncunun ekonomik beklentilerden ziyade sportif projelere odaklandığını vurguladı.

Arjantinli golcünün kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Pino, şu ifadeleri kullandı:

"Mauro için para öncelik değil. İyi bir proje arıyor. 2-3 yıl kalabileceği bir proje istiyor."

Avrupa'da transfer dönemlerinin tamamlanmasıyla birlikte serbest statüde yer alan tecrübeli santrforun yeni adresi futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.