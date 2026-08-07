Galatasaray ile yaptığı uzun süreli sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan ve serbest statüye düşen Mauro Icardi'nin yeni adresi merak konusuydu. Tangocu yıldızın yeni adresiyle ilgili ülkesi Arjantin'de çarpıcı bir haber yapıldı.

SEVGİLİSİ EV BİLE BAKMAYA BAŞLADI

Las Mananas con Andino programında konuşan Arjantinli gazeteci Roberto Antolin, Icardi'nin İspanyol ekibi Rayo Vallecano'dan teklif aldığını ve tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

Antolin'in haberine göre Arjantinli futbolcu ve sevgilisi China Suarez, yeni adresleri olması beklenen İspanya'da ev bile bakmaya başladı.