

İtalya’da düzenleyici kurumlar, genç kızlara yönelik pazarlama stratejileri nedeniyle lüks kozmetik markaları Sephora ve Benefit Cosmetics hakkında soruşturma başlattı. Her iki marka da Fransız lüks grubu LVMH çatısı altında faaliyet gösteriyor.

İtalyan Rekabet Otoritesi, yapılan incelemede özellikle yüz maskeleri, serumlar ve yaşlanma karşıtı kremler gibi ürünlerin bazı durumlarda 10 yaş altı çocukları hedef alacak şekilde tanıtıldığını belirtti. Kurum, bu pazarlama uygulamalarının “cosmeticorexia” olarak adlandırılan ve çocuklarda erken yaşta cilt bakımına takıntı gelişmesine yol açan bir eğilimle bağlantılı olabileceğini vurguladı.

MİKRO-INFLUENCER'LARLA SİNSİ PAZARLAMA

Yetkililer, şirketlerin “özellikle sinsi” bir strateji izleyerek çok genç mikro-influencer’lar aracılığıyla çocukları ürün almaya teşvik ettiğini kaydetti. Bu çerçevede, İtalyan mali polisiyle birlikte Sephora Italia ve LVMH’ye ait bazı ofislerde denetim yapıldı.

SOSYAL MEDYADA 'SEPHORA KİDS' TRENDİ

Son yıllarda sosyal medyada “Sephora kids” olarak adlandırılan bir trend öne çıkıyor. Ergenlik öncesi çocuklar arasında pahalı kozmetik ürünlere yoğun ilgi gösterilmesini tanımlayan bu akım,

TikTok ve Instagram gibi platformlarda çocuk ve genç içerik üreticilerinin paylaştığı cilt bakım videolarıyla yaygınlaşıyor.

Sephora, geçmişte bu eğilimle mesafeli durduğunu açıklamıştı. Şirketin Kuzey Amerika CEO’su Artemis Patrick, 2024’te yaptığı açıklamada çocukları hedeflemediklerini belirtmişti.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Dermatologlar, çocukların kozmetik ürünlere ihtiyaç duymadığını ve erken yaşta dış görünüşe odaklanmanın kaygıyı artırabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, çocuk cildinin daha hassas olduğunu ve gereksiz kimyasal maruziyetin tahriş ve hassasiyet riskini yükselttiğini belirtiyor.