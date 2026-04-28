İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında aralarında Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve sunucu Ela Rumeysa Cebeci'nin de yer aldığı çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Devam eden süreçte 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için ek ifade vermelerine rağmen tahliye edilmeyen isimler hakkında geçtiğimiz hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Cebeci'nin tutukluluğu, 24 Nisan'da 'ev hapsi' şeklinde adli kontrole çevrilirken, tahliye haberlerinin ardından AKP eski milletvekili Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy'un da tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.





'ASIL MESELE BÜROKRASİ VE SİYASET İLİŞKİLERİ'



Gazeteci Fatih Altaylı, konuya ilişkin AKP ve yargıya yakın bir kaynak ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç hafta önce yargı konularında iyi haberler veren iktidara yakın bir isimle karşılaştık.

Ayaküstü sohbet ederken, yargıdaki saçmalıklardan söz ettim ve birkaç örnek verdim.

Bunlardan birkaçı İBB ve Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında iddianamelerde bile suçlanmadığı ya da iddianamede istenen cezaları üst sınırdan almaları halinde bile yattıkları süre nedeniyle tahliye olması gereken sanıklar ve hâlâ içeride olan Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci davasıydı.

“Bu iki kişinin fazlasıyla aktif ve bize göre marjinal seks hayatları bizi hiç ama hiç ilgilendirmediği gibi suç da değil. Uyuşturucu kullanmalarına gelince eğer satıcı ya toptancı ithalatçı değillerse, bu suçun da yatarı yok yattıkları süre fazlasıyla yeterli” dedim.

“O iş o kadar basit değil. Burada asıl mesele bürokrasi ve siyaset ile ilişkileri” diyerek son derece şüphe uyandırıcı bir yanıt aldım.

Tam bir “Bilmediğiniz şeyler de var” yanıtı.

O “bilmediğimiz şeyleri” bir an önce iddianameye koymaları gerekiyor.

Çünkü “bilmediğimiz” veya “bilmedikleri” şeylerle insanları içeride tutmak çok da doğru bir hukuk anlayışı olmuyor."







