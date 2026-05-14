Elazığ’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yaşananlar, kamu kurumlarında mobbing ve baskı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İzzetpaşa Kız Öğrenci Yurdu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan S.A., İl Müdürü Abdulsamet Eren hakkında şiddet, tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ancak süreçte hakkında işlem yapılan tarafın şikâyetçi S.A. olması dikkat çekti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre S.A., İl Müdürü Abdulsamet Eren’in fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirterek darp raporu aldı ve emniyete giderek şikâyetçi oldu. Buna karşın Elazığ Valiliği tarafından S.A. hakkında 3 ay görevden uzaklaştırma kararı verildi. Süreç bununla da sınırlı kalmadı. S.A., sosyal medyada “kişi ve kurumları karalama” iddiasıyla düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan S.A. daha sonra serbest bırakılırken cep telefonuna el konuldu.

KADEME CEZASI VE SÜRGÜN KARARI

Şikayet sonrası baskının arttığını öne süren S.A. hakkında bu kez de Elazığ Valiliği tarafından “hakaret ve tehdit” iddiaları gerekçe gösterilerek “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verildi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da S.A.’yı Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönderdiği öğrenildi. Yaşananlar kamuoyunda “şikâyet eden cezalandırıldı” yorumlarına neden oldu.

OLAY NASIL YAŞANDI?

İddiaya göre olay, 3 Şubat 2026’da yurtta düzenlenen kahvaltı organizasyonunun ardından meydana geldi. Kahvaltıya katılmayan S.A.’nın bu nedenle sorgulandığı ve ardından İl Müdürü Abdulsamet Eren’in makam odasına çağrıldığı belirtildi.

S.A.’nın iddiasına göre makam odasında yaşanan tartışma sırasında Eren, dolu bir su şişesini fırlattı. Ardından S.A.’nın üzerine yürüyerek kolunu ve boynunu sıktı. Olayın, araya giren personelin müdahalesiyle sonlandığı öne sürüldü. Yaşananların ardından polis çağıran S.A., Fırat Üniversitesi Hastanesi’nden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikâyetçi oldu.

LİNÇ GİRİŞİMİNE DESTEK VERMİŞTİ

Abdulsamet Eren, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen şehit cenazesinde bir grup tarafından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi için sosyal medya hesabından, “HDP ile ittifak yapacaksın, sonra şehit cenazesine gideceksin. Al sana ittifak" sözleriyle destekleyici paylaşımlarda bulunmuş kısa bir süre sonra ise şube müdürlüğünden il müdürlüğüne terfi ettirilmişti.