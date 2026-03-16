Tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitiren tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için uzun yıllar ders verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Programda konuşan üniversitenin rektörü Abdurrahman Muhammed Uludağ, Ortaylı’nın yalnızca bir tarih akademisyeni değil, aynı zamanda güçlü bir anlatıcı ve kültür insanı olduğunu vurguladı. Uludağ, Ortaylı’nın geniş hafızası, derin bilgisi ve etkileyici hitabeti sayesinde tarihi geniş kitlelere sevdirdiğini ifade etti.

Rektör Uludağ konuşmasında, iyi bir hikâyenin insanları etkileme gücüne dikkat çekerek Ortaylı’nın tarih anlatımındaki başarısına değindi. Geçmişi canlı bir hafıza hâline getirdiğini belirten Uludağ, onun birçok öğrenciyi tarih alanına yönlendirdiğini söyledi. Bugün gördüğü ilgi ve saygının temelinde de bu etkili anlatımın bulunduğunu dile getirdi.

EBCET HESABIYLA YAZILAN LEVHA

Törende ayrıca, akademisyen Mustafa Kara tarafından ebcet hesabı kullanılarak kaleme alınan ve hattat Mahmut Şahin tarafından levha hâline getirilen dizeler de okundu. Klasik Türk edebiyatı geleneğini yansıtan bu metin, Ortaylı’nın ilmi kişiliğine duyulan saygıyı ifade eden bir “tarih manzumesi” niteliği taşıyor.

Levhadaki dizeler şöyle:

"Mütebahhir tarihçiye dua

Doğu batıyı bilene dua

Bir kalem çıktı söyledi tarih

Rahmetli Ortaylı Beğe dua"

METİNDE NE YAZIYORDU?

Metindeki ifadeler, Ortaylı’nın akademik kimliğini ve entelektüel birikimini simgesel bir dille anlatıyor. “Mütebahhir” kelimesi, derin ve engin bilgi sahibi kişiyi ifade ederken; “Doğu batıyı bilene dua” ifadesi ise onun hem Doğu medeniyetine hem de Batı düşünce dünyasına hâkimiyetine işaret ediyor.

Bu yönüyle levha, klasik edebiyat geleneğinde vefat eden önemli şahsiyetler için yazılan tarih düşürme geleneğinin modern bir örneği olarak değerlendiriliyor. Törende sergilenen eser, katılımcılar tarafından Ortaylı’nın ilmi mirasına duyulan saygının sembolü olarak yorumlandı.