Ligin 5. haftasında sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk 5 maçını da kaybetti.
Karşılaşmalarda sadece1 gol atan Bolu temsilcisi, kalesinde 11 gol görerek -10 averajla son sıraya yerleşti.
Sezona, sahasında Manisa FK'ye 2-1 yenilerek başlayan Boluspor, sırasıyla deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-0, sahasında Mardin 1969 Spor'a 3-0 ve deplasmanda Muğlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Kırmızı-beyazlıların Keçiörengücü karşısında da sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmasıyla mağlubiyet serisi 5 maça çıktı.
Bolu temsilcisi, tekrar 1. Lig'e yükseldiği 2007-08 sezonundan bu yana ilk 5 haftayı ilk kez puan alamadan tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, en kötü başlangıçlarından birini 2020-21 sezonunda yaşamış ve ilk 5 haftayı 1 puanla tamamlamıştı.
Boluspor, 6. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.