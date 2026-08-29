Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, en büyük küme düşme adayı olarak ayak bastığı Premier Lig'de beklentileri altüst ediyor.

Ligin ilk haftasında sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup eden Hull City, Premier Lig'in 2. haftasında Coventry City'yi 1-0 mağlup ederek lige üst üste ikinci galibiyetini aldı.

MILLAR'IN GOLÜYLE GALİBİYET

Maçın gergin geçen dakikalarında Hull City, 82. dakikada golü buldu. Sergiy Jakiroviç'in takımında Liam Millar, topu ağlarla buluşturarak 1-0'lık galibiyeti getirdi. Bu sonuçla birlikte Hull City, Manchester United'ın ardından ligde ikinci kez üst üste kazanmış oldu.

Hull City, ligde bir sonraki hafta Aston Villa'yı kendi sahasında konuk edecek. Coventry City ise teknik direktörü Frank Lampard'ın öğrencileri olarak ligde iki maçını da kaybetti. Lampard'ın takımı, bir sonraki karşılaşmasını Manchester City ile deplasmanda oynayacak.