Yıllardır ABD ve Avrupa merkezli hava yolu şirketleri Orta Doğulu rakiplerinin yükselişini izledi. Ancak İran savaşı, bu denklemi kökünden değiştirdi.

Bloomberg'in haberine gçre Avrupa ve ABD'li havayollarını hizmet ve hızda geçen Katar Havayolları, Emirates Havayolları gibi şirketler İran savaşının patlak vermesiyle aniden zarara girdi.

Hava sahalarının kapanması ve uçuşların durması bölgedeki hava yollarını büyük bir kargaşaya sürükledi.

Ancak Orta Doğu'ya yakın ülkelerde en büyük kazanan, Türk Havayolları oldu. Katar Havayolları gibi şirketler değer kaybederken Türki Havayolları değer kazandı.

TÜRK HAVAYOLLARI KARLI ÇIKTI

Orta Doğulu Havayolu şirketlerinin kapasite kaybı küresel ölçekte uzun mesafeli uçuşları azalttı. Batılı hava yolu şirketleri ise oluşan boşluğu doldurmak için hemen harekete geçti.

Hava yolu yöneticileri pazar payını geri kazanmak için bu durumu bir fırsat olarak gördü. Deutsche Lufthansa AG, British Airways ve Air France-KLM geçen ay rotalarını Hindistan, Tayland ve Singapur gibi ülkelere çevirdi.

Gelgelelim savaşa son derece yakın olan Türki Havayolları değer kazandı. Emirates Havayolları ve Katar Havayolları uçuşlarını yüzde 40'dan yüzde 90'a kadar azaltmak zorunda kalırken Türk Havayolları uçuş sayısını arttırdı.

Bunun sebebini değerlendiren Bloomberg, Türkiye'nin savaşta tarafsız kalması ve İran tarafından hedef alınmaması yanında Türkiye'nin coğrafi avantajlarına bağladı.