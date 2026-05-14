Karabük’ün Ovacık ilçesindeki ormanlık alanda çalışan işçiler, bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında dehşet dolu anlara tanıklık etti. Bartın Kumluca Konuklu Kooperatifi’ne bağlı olarak ormanda kesim ve bakım işleri yapan işçiler, aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle çalışmaya ara verdi.
Bu sırada bir işçi, o anki hava koşullarını kaydetmek amacıyla cep telefonu kamerasıyla çekim yapmaya başladı. Kayıt deam ederken, işçilerin sadece birkaç metre uzağındaki bir ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Yıldırımın ağaca isabet etmesiyle birlikte oluşan ışık patlaması ve şiddetli ses, işçiler arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.
Görüntüleri kaydeden işçinin ve çevresindekilerin yaşadığı panik anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Şans eseri olayda herhangi bir işçi yaralanmazken, yıldırım isabet eden ağaçta maddi hasar meydana geldi.