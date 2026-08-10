Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam deplasmanda Sturm Graz ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Turu geçmek istediklerini belirten Kartal, "İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya, rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Avantajımızın farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var: Sturm Graz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek." dedi.

OOSTERWOLDE AÇIKLAMASI

İlk maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde ile ilgili de konuşan Kartal, "Şu anda sahaya odaklanmış durumdayız. Oosterwolde için istemediğimiz bir sakatlık yaşandı. Ancak onun yerini dolduracak oyuncularımız var. Bu nedenle herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum." dedi.

TRANSFERLERDE KARAR ALINACAK

Transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan İsmail Kartal, sürecin devam ettiğini belirterek, "Hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarımız devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili süreçte karar neyse alınacak. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.