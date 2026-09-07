Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal’ın kadroda radikal kararlara imza atacağı belirtildi Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma maçı öncesi 4 futbolcuyu kenara çekmeyi planlıyor. Sabah’ta yer alan habere göre Kartal’ın Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muriqi’yi yedeğe çekeceği ileri sürüldü. İsmail Kartal'ın bu isimlerin performansından memnun olmadığı belirtiliyor.

Semedo’nun yerine Mert Müldür, İrfan Can Kahveci’nin yerine ise İsmail Yüksek forma giyecek. Asensio’nun dönüşüne kadar Yüksek’in 6 numarada oynayacağı, merkez orta saha da Kante ve Guendouzi’nin yer alacağı aktarıldı.

Sol kanatta Oğuz Aydın’ın yerine Kerem Aktürkoğlu ya da Nene’nin şan bulacağı ifade edildi. Forvette ise Kosovalı golcü Muriqi’yi kenara çekecek Kartal’ın Romelu Lukaku’ya şans vereceği ifade edildi.