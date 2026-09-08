Fenerbahçe'de dördüncü dönemine Başkan Aziz Yıldırım’ın geri dönmesiyle başlayan İsmail Kartal’ın suyu ısındı. Deneyimli teknik adam, şampiyonluk hedefiyle başlanan sezonda Gençlerbirliği ve Beşiktaş’a karşı mağlup oldu. Özellikle derbide sarı-lacivertlilerin oynadığı futbol ve İsmail Kartal sınıfta kaldı.

KAZANMAK ZORUNDA

Roma karşılaşması bu gerekçelerden dolayı sadece 3 puan anlamına gelmiyor. Olası bir mağlubiyette Kartal’ın gönderilmesi gündemdeki konulardan biri. Camia ve taraftarın da Kartal’a güveni azaldı. Bu nedenle Fener, Roma’yı yenip yeni galibiyet serilerini getirmek zorunda. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınav Kartal’ın kaderini çizecek.