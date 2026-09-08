Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Perşembe günü İtalyan devi Roma'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de eksikler İsmail Kartal’ı kara kara düşündürüyor.

Matteo Guendouzi, Lyon maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç ceza aldığı için kritik maçta görev yapamayacak. Marco Asensio da hala iyileşmedi ve takımla idmanlara başlamadı. Guendouzi’nin yokluğunda İsmail Yüksek dışında ilk 11’de oynayacak bir alternatif bulunmuyor.

10 NUMARADA KİM OYNAYACAK?

Kartal’ın en çok zorlandığı yer ise 10 numara… Asensio’nun yerini doldurmaktan zorlanan İsmail Kartal Talisca ayrılığı sonrası İrfan Can’a forvet arkasında şans verse de Beşiktaş derbisinde sınıfı geçememişti.

İsmail Kartal'ın orta sahada N'golo Kante ve İsmail Yüksek ikilisine görev vermeyi planladığı, 10 numara pozisyonu için ise Mason Greenwood'u düşündüğü aktarıldı. Greenwood'un forvet arkasında görev alması durumunda sağ kanatta Dorgeles Nene'nin ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiği belirtildi.