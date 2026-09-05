Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 yenilmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bu akşam beklentilere cevap veremedik. Taraftarlarımızı üzdük. Bütün sorumluluk bende ve ekibimde. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk" ifadelerini kullandı. Kartal, oyunun kritik noktalarına değinerek, "Orta sahada rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik" değerlendirmesinde bulundu. Kartal, sözlerini "Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" cümleleriyle tamamladı.

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