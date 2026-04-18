İsrail vatandaşlarının Alman vatandaşlığına yönelik ilgisi, son yıllarda hem güvenlik endişeleri hem de kolaylaştırılan yasal düzenlemelerle birlikte tarihi bir ivme kazandı.

Özellikle başkent Berlin’de vatandaşlığa kabul edilen İsrailli sayısı 2024 yılı itibarıyla üç katına çıkarak 202 kişiye ulaşırken, kentte ikamet eden İsrail asıllı nüfusta da belirgin bir yükseliş gözlendi.

2023 yılında 4 bin 39 olan İsrailli sayısı, bölgesel gerilimlerin etkisiyle 2025 yılı sonu itibarıyla 4 bin 559’a yükseldi. Bu artışın arka planında İsrail’deki siyasi istikrarsızlık ve güvenlik kaygıları yatarken, Berlin’de geçtiğimiz yıl kaydedilen 2 bin 267 antisemitik suç vakası ve Gazze eksenli protestolardaki şiddet eğilimi ise bölgedeki hassas dengeleri ortaya koyuyor.

VATANDAŞLIĞA GEÇEN İSRAİLLİ SAYISI 5 KAT ARTTI

Artı49'da yer alan habere göre, vatandaşlık taleplerindeki bu yukarı yönlü eğilim sadece Berlin ile sınırlı kalmayıp Almanya geneline yayılmış durumda. Hamburg’da son birkaç yıl içerisinde vatandaşlığa geçen İsrailli sayısı beş kat artarak 31’e çıkarken, Bavyera eyaletinde ise bu rakam 42’den 117’ye yükseldi.

Federal İçişleri Bakanlığı, bu dikkat çekici tablonun en önemli nedenlerinden birinin Ağustos 2021’de yürürlüğe giren yasal düzenleme olduğunu vurguluyor. Nazi döneminde zulme uğrayan veya ülkeyi terk etmek zorunda kalan kişilerin torunlarına tanınan vatandaşlık hakkı, başvuruların Almanya'da yaşama zorunluluğu olmaksızın yurt dışından yapılmasına olanak tanıyor.