İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'nde gece saatlerinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkarak sokakta hızla koşan bir at ve bağlı olduğu at arabası, park halindeki iki otomobile şiddetle çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda ciddi maddi hasar oluşurken, duydukları büyük gürültüyle uykularından fırlayan mahalle sakinleri korkuyla sokağa döküldü. Çevredekilerden bazıları kaçmaya devam eden at arabasının peşinden koşarak hayvanı durdurmayı başardı.
Kazanın ardından atı yakalayan vatandaşlar durumu hızla polis ekiplerine bildirdi. İddiaya göre, yakalanan ve başlangıçta atın sahibi olduğunu kabul eden bir kişi, araçlardaki ağır hasar tablosunu görünce bu durumu inkar ederek sorumluluktan kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine mağdur olan araç sahipleri karakola giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.