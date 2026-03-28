İstanbul’da bir işletmeye giden vatandaş, bir bardak portakal suyu için kendisinden 350 TL talep edilmesi üzerine tepkisini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işletmenin standart bir mekan olduğunu vurgulayan vatandaş, ürünün piyasa değeri ile satış fiyatı arasındaki farka dikkat çekti.

"PORTAKALIN KİLOSU ŞU AN 50 TL"

Ödediği hesabı piyasa koşullarıyla kıyaslayan vatandaş, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bir portakal suyu ya! Ne kadar olabilir ya! Gerçekten çıldırmak üzereyim. 350 TL ya! Mekanı görseniz mekan mekan değil. Portakalın kilosu şu an 50 TL" dedi.

"ÇILDIRMAK ÜZEREYİM"

İşletmenin sunduğu hizmetin talep edilen ücretle örtüşmediğini savunan mağdur, yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi:

"Gerçekten çıldırmak üzereyim, mekan mekan değil ama istenen rakam akıl dışı" dedi.

Kısa sürede yayılan video, şehirdeki fiyat artışları ve hizmet sektöründeki denetim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, fiyat tarifelerinin maliyetlerle uyumlu olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

