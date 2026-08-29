NBA, FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Basketball Without Borders (BWB) Next Up erkekler kampının kapanış töreni gerçekleştirildi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törenle birlikte, sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara Kim Bohuny Kamp En Değerli Oyuncu, Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonluğu, En İyi Savunmacı ve Playoff En Değerli Oyuncusu Ödülleri takdim edildi.

EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP) SIRBİSTAN’DAN MATIJA LUKIC

Kim Bohuny Kamp En Değerli Oyuncu Ödülü’ne Sırbistan’dan Matija Lukic, Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü’ne Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Neora Francis Ossete Toly, Üç Sayı Yarışması Şampiyonluğu Ödülü’ne Kanada’dan Noah D’Acre, En İyi Savunmacı Ödülü’ne Portekiz’den Miguel Sousa ve Playoff Karşılaşmalarının En Değerli Oyuncusu Ödülü’ne de Karadağ’dan Marko Popovic layık görüldü.

DARIUS KARUTASU VE YAHYA BAŞARAN BWB ALL-STAR KAMPINA DAVET EDİLECEK

2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa etkinliklerinin ardından, üçüncü kez İstanbul’da hayata geçirilen BWB kampı, aynı zamanda programın yeni formatının da ilk uygulaması oldu.

NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında, NBA ve FIBA geçtiğimiz dönemde BWB Next Up programını duyurmuştu. Söz konusu program kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80’er genç yetenek için iki farklı kamp düzenleniyor. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular ise, bir sonraki yılki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet ediliyor.

Bu kapsamda, İstanbul’daki kampta en iyi performansı sergileyen Aaron Ona Embo (Belçika), Dwight Gaines (Porto Riko), Imran Subasic (Bosna Hersek), Darius Karutasu (Türkiye), Lucai Anderson (Almanya), Marek Houska (Çek Cumhuriyeti), Matija Lukic (Sırbistan), Minty Jean-Philippe Dylan Oka (Fildişi Sahilleri), Miguel Sousa (Portekiz) ve Yahya Başaran (Avustralya), bir sonraki NBA All-Star etkinliği kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına katılacak.

GENÇ OYUNCULAR EFSANELERDEN EĞİTİM ALDI

26 Ağustos tarihinde başlayan ve 4 gün süren organizasyona, 44 ülkeden lise çağındaki 78 sporcu katıldı. Kampta Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, NBA oyuncuları Brook Lopez, Khris Middleton ve Jalen Suggs, NBA efsaneleri Vlade Divac, Danilo Gallinari gibi isimlerden eğitimler alan sporcular arasında Türkiye’den de 5 isim yer aldı.