Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Erdoğan B., kalp krizi geçirmesi sonucu 34 HTF 227 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 34 FJA 054 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde park halindeki 06 RZR 77 plakalı otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdoğan B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci açık şekilde Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği ve park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

